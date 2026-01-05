Así fue la operación para capturar y sacar a Maduro de Venezuela en la que se usaron 150 aeronaves

Escucha la noticia
Durante meses, la inteligencia de Estados Unidos siguió de cerca cada movimiento del mandatario venezolano Nicolás Maduro. La CIA había logrado conocer sus rutinas, identificar sus desplazamientos y, sobre todo, ubicar los lugares donde solía pernoctar, según fuentes de seguridad citadas por la prensa estadounidense. Ese conocimiento fue clave en la operación ejecutada el 3 de enero en Caracas, que culminó con la captura del líder chavista y de su esposa Cilia Flores, que ahora están en una cárcel de Nueva York.
