Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
Así fue la operación para capturar y sacar a Maduro de Venezuela en la que se usaron 150 aeronaves
Resumen de la noticia por IA
Así fue la operación para capturar y sacar a Maduro de Venezuela en la que se usaron 150 aeronaves

Así fue la operación para capturar y sacar a Maduro de Venezuela en la que se usaron 150 aeronaves

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Durante meses, la inteligencia de Estados Unidos siguió de cerca cada movimiento del mandatario venezolano Nicolás Maduro. La CIA había logrado conocer sus rutinas, identificar sus desplazamientos y, sobre todo, ubicar los lugares donde solía pernoctar, según fuentes de seguridad citadas por la prensa estadounidense. Ese conocimiento fue clave en la operación ejecutada el 3 de enero en Caracas, que culminó con la captura del líder chavista y de su esposa Cilia Flores, que ahora están en una cárcel de Nueva York.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR