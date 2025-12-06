El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (i), junto su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro (d), en una fotografía de archivo. (Foto: EFE)
Maduro conversa con Erdogan y coinciden en restablecer la ruta aérea de Turkish en Venezuela

Los presidentes de Venezuela, , y Turquía, , dialogaron telefónicamente en momentos en que EE.UU. mantiene un despliegue militar en el Caribe, y acordaron restablecer “a la brevedad” la ruta de Turkish Airlines entre Caracas y Estambul, suspendida tras la advertencia sobre el espacio aéreo del país suramericano que derivó en una ola de cancelaciones de vuelos.

Coincidieron en la importancia de restablecer, a la brevedad, la conexión aérea Caracas-Estambul-Caracas a través de Turkish Airlines, lo que permitirá continuar transportando miles de turistas e inversionistas que semanalmente utilizan esta ruta”, informó Venezuela este sábado en un comunicado compartido por su canciller, Yván Gil.

El pasado noviembre, Turkish canceló temporalmente sus operaciones en Venezuela luego del aviso emitido ese mes por parte de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

Tras esta decisión, el Gobierno de Venezuela revocó la concesión de vuelo a Turkish así como a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia y Gol, que también habían suspendido operaciones en Venezuela, y posteriormente canceló el permiso a Plus Ultra y Air Europa por la misma razón.

Por tanto, Venezuela se mantiene momentáneamente operando vuelos internacionales a través de sus aerolíneas locales, como Laser y la estatal Conviasa.

La crisis de conectividad aérea se da en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Latinoamérica, pero que la Administración chavista tacha de “amenaza” e intento de propiciar un cambio de régimen.

Según el comunicado publicado este sábado, Maduro y Erdogan intercambiaron “posiciones, criterios y valoraciones sobre la geopolítica mundial, así como sobre los más recientes acontecimientos globales que inciden en la estabilidad y el futuro de la humanidad”.

De acuerdo al escrito, el presidente de Turquía “expresó su profunda preocupación por las amenazas que recientemente se ciernen sobre Venezuela”, mientras Maduro explicó “detalladamente el carácter ilegal, desproporcionado, innecesario y hasta extravagante de estas amenazas”.

