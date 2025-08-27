Fotografía del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante su programa de televisión semanal "Con Maduro +" en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
Fotografía del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante su programa de televisión semanal "Con Maduro +" en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
Maduro denuncia la violación del Tratado de Tlatelolco por el “submarino nuclear” de EE.UU.
El presidente de Venezuela, , denunció este miércoles la violación del Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares, por el “submarino nuclear” que, según Caracas, hacia aguas cercanas al país.

“Venezuela ha sido amenazada con un submarino nuclear, se ha violado el Tratado de Tlatelolco que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe”, expresó Maduro desde Miraflores, sede del Gobierno.

En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario aseguró que “nunca se había amenazado a ningún país” de la región “con un submarino nuclear”.

“No le bajamos la mirada a nadie, ni hoy ni nunca, no le bajamos la cara a nadie, no nos creemos más que nadie porque no somos supremacistas, pero no aceptamos el supremacismo de nadie”, expresó Maduro, quien, en ese sentido, agregó que a Venezuela “no la va a parar nadie”.

El martes, el Gobierno de Maduro, a través de su misión permanente ante la ONU, y “un submarino nuclear de ataque rápido” a las costas venezolanas la próxima semana, entre otros “buques de guerra” desplegados en el mar Caribe, como parte, señaló, de las “acciones hostiles” de la .

Esto, según la misión, representa “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”.

Por tanto, exigió “el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo el submarino nuclear USS Newport News”, y reclamó “garantías claras y verificables” de EE.UU. “de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares” en América Latina y el Caribe.

No obstante, este tipo de submarinos no están diseñados para el transporte de armas nucleares.

Además, Venezuela instó al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) a convocar a “consultas urgentes para examinar esta serie de acciones” y llamó a “todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a ” de la región.

El país caribeño también anunció el martes un despliegue de buques de “mayor porte” en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico, una semana después de que EE.UU. advirtiera que está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas” hacia su territorio, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

EE.UU. también duplicó recientemente a , a quien el país norteamericano acusa de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

