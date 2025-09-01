El líder chavista, Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el 1 de septiembre de 2025. (Foto de JUAN BARRETO / AFP)
El líder chavista, Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el 1 de septiembre de 2025. (Foto de JUAN BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Maduro denuncia que ocho barcos de Estados Unidos con 1.200 misiles “apuntan hacia Venezuela”
Resumen de la noticia por IA
Maduro denuncia que ocho barcos de Estados Unidos con 1.200 misiles “apuntan hacia Venezuela”

Maduro denuncia que ocho barcos de Estados Unidos con 1.200 misiles “apuntan hacia Venezuela”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El líder chavista, , denunció este lunes que ocho barcos militares de y 1.200 misiles apuntan hacia su país, al reaccionar al despliegue antinarcóticos anunciado por Washington en aguas del .

Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, dijo Maduro durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Qué es lo último que se sabe del poderoso despliegue naval de Estados Unidos cerca de Venezuela

Según el presidente venezolano, los “ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino” que apuntan hacia Venezuela constituyen “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta”.

Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela”, añadió Maduro.

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano al acusarlo de presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

Luego de eso, la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció un despligue militar en aguas internacionales para atacar a organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes, ni amenazas de ningún signo”, apuntó Maduro.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC