Nicolás Maduro dice que “amenazas” contra Venezuela lo llenan de “una energía incalculable”

El líder chavista, Nicolás Maduro, dijo este viernes que las “amenazas” contra Venezuela lo llenan de “una energía incalculable”, en un contexto en el que EE.UU. mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de la lucha contra las drogas, que Caracas denuncia como un intento de “cambio de régimen”.

“ Sus mentiras me llenan de energía, me llenan de fuerza, sus amenazas me llenan de ganas de luchar cada vez más. Le doy las gracias por sus amenazas y por sus mentiras porque me han llenado mi cuerpo y mi mente de una energía incalculable ”, manifestó Maduro durante una visita a una comunidad en el estado Miranda (norte), trasmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, el mandatario -a quien EE.UU. acusa de liderar el denominado Cártel de los Soles, señalado por la Casa Blanca como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, afirmación que Caracas rechaza- se mostró confiado en que esa “fuerza” la experimentan “millones” de ciudadanos.

“Sé que no es un hombre, sé que esa energía y esa fuerza recorre el cuerpo y la mente de millones de mujeres y hombres, dispuestos a defender la patria venezolana ante cualquier circunstancia”, añadió.

Además, advirtió que nadie podrá “quitarle” a Venezuela “el derecho al futuro”.

“Ninguno de ustedes oligarcas e imperialistas, le quitarán el derecho al futuro, a la esperanza y a la vida a nuestro pueblo amado. Ninguno de ustedes, llámese como se llame”, dijo Maduro.

Desde mediados de agosto, Washington ha desplegado en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de la que describe como una operación contra el narcotráfico.

La movilización también incluye el envío de cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

Este jueves, el canciller venezolano, Yván Gil, pidió a los países de Latinoamérica y el Caribe ser “punta de lanza” para detener lo que consideró como la “locura” de EE.UU., durante una intervención en Nueva York en el XXVI Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrado por diez países, entre ellos Venezuela, Cuba y Nicaragua.

