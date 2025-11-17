El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (STRINGER / Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Maduro dice que atacar "militarmente" a Venezuela sería "el fin político" de Donald Trump
El líder chavista de , , aseguró este lunes que atacar “militarmente” a su país sería “el fin político” de su homólogo de , , quien insistió hoy en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención en territorio venezolano.

Según el mandatario, hay “un empeño de sectores de poder en los Estados Unidos por destruir al presidente Trump” con dos temas, uno sobre el pederasta Jeffrey Epstein y el otro sobre Venezuela.

Francisco Sanz
Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y lo están azuzando, provocando”, aseguró en su programa semanal ‘Con Maduro+’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Esa “provocación” -prosiguió- “no solo viene de sus adversarios y enemigos conocidos, (...) sino que tiene gente a su alrededor que ya calcula en función de la era posTrump y no le importa nada hacerle un daño”.

Sin embargo, afirmó no poder “calificar quién ahorita” tiene ese empeño, y admitió que “si lo supiera, lo dijera”.

Maduro también se mostró dispuesto a hablar “face to face (cara a cara)” con su homólogo estadounidense, quien declaró este lunes que está abierto a conversar con su par sudamericano.

El republicano señaló que Maduro “no ha sido bueno con EE.UU.” y acusó de nuevo a su Gobierno de enviar a miembros de la banda Tren de Aragua a su país.

Trump declaró el domingo que “podría haber discusiones” con Maduro, “porque Venezuela quiere hablar”, mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

Este domingo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cártel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno considera esa afirmación como “un invento”.

El presidente estadounidense Donald Trump aludió el domingo 16 de noviembre a la posibilidad de entablar conversaciones con el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico que incluye al portaviones USS Gerald Ford. (AFP)
