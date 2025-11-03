Esta fotografía cedida por la Presidencia venezolana muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, gesticulando durante un programa oficial de televisión en Caracas el 27 de octubre de 2025. Foto: Cedida / Presidencia venezolana / AFP
Esta fotografía cedida por la Presidencia venezolana muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, gesticulando durante un programa oficial de televisión en Caracas el 27 de octubre de 2025. Foto: Cedida / Presidencia venezolana / AFP
/ HANDOUT
Agencia EFE
Agencia EFE

Maduro dice que aviones de narcotráfico volaron a Venezuela en medio de despliegue de EE.UU.
El presidente de Venezuela, , aseguró este lunes que dos aviones supuestamente vinculados al narcotráfico atravesaron, en medio del , el espacio aéreo de su país, donde fueron destruidos la semana pasada.

“Mientras Estados Unidos movía unos aviones por el Caribe, trataron de entrar a Venezuela dos aviones del narcotráfico, (...) le pasaron por al frente”, sostuvo el mandatario en su programa semanal ‘Con Maduro+’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

PUEDES VER: Trump dice que los días de Maduro como presidente de Venezuela están contados

El pasado jueves, la Fuerza Armada venezolana informó de la destrucción, en el estado Apure (suroeste, fronterizo con Colombia), de dos avionetas supuestamente vinculadas al narcotráfico, que habían ingresado al espacio aéreo con el transpondedor apagado -un dispositivo que responde a las señales de radar- y violaron la soberanía nacional.

Caracas ha denunciado que la presencia militar estadounidense, que Washington justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico, es un plan para propiciar un “cambio de régimen” e imponer una autoridad “títere” con la que EE.UU. pueda “apoderarse” de recursos naturales como el petróleo.

Maduro aseveró este lunes que contra el narcotráfico e indicó que, desde principios de 2025 hasta octubre, las fuerzas militares y policiales incautaron 63 toneladas de aproximadamente 100 que, aseguró, “pretende pasar el narcotráfico colombiano” por territorio venezolano.

El USS Gravely, un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos, llegó a Trinidad y Tobago el 26 de octubre de 2025 para realizar maniobras conjuntas cerca de la costa de Venezuela. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP
/ MARTIN BERNETTI

En ese sentido, el líder del chavismo dijo que el presidente “ha sido el gran combatiente colombiano contra el narcotráfico” en ese país.

Por el contrario, el jefe de Estado venezolano afirmó que “toda la droga que se produce en Colombia, en Perú y parte en Bolivia sale por Ecuador” en “los barcos y las empresas del presidente” de ese país, , quien, según Maduro, “se robó las elecciones a través de un fraude”.

“Eso lo saben los organismos de inteligencia policial de Estados Unidos, lo sabe el FBI (Buró Federal de Investigaciones), lo sabe la DEA (Administración de Control de Drogas de EE.UU.), lo saben los militares estadounidenses, lo saben”, agregó.

El líder chavista, Nicolás Maduro, tachó el domingo 12 de octubre de "bruja demoníaca" a la dirigente opositora María Corina Machado, dos días después de haber sido galardonada con el premio Nobel de la Paz. (AFP)

