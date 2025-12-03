El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Federico PARRA / Saul LOEB / AFP)
El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Nicolás Maduro dice que conversación con Donald Trump fue "cordial" y "en un tono de respeto"
El líder chavista de , , confirmó el miércoles que sostuvo una llamada con su par estadounidense hace diez días y señaló que ésta se produjo en un tono “cordial”.

Desde agosto Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe a la que se incorporó en noviembre el portaviones más grande del mundo con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero Venezuela sostiene que esa operación busca derrocar a Maduro.

Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela”, dijo Maduro en su primer comentario público sobre la llamada.

Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, declaró el gobernante venezolano.

Trump había confirmado el domingo que habló por teléfono con Maduro, sin dar detalles sobre la conversación.

No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, dijo Trump.

Washington afirma que Maduro encabeza el supuesto Cártel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. También ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del líder izquierdista.

Maduro denuncia que las maniobras militares estadounidenses buscan en realidad derrocarlo y apoderarse de las cuantiosas reservas petroleras del país.

