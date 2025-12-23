Nicolás Maduro dice que el Consejo de Seguridad de la ONU da un “apoyo abrumador” a Venezuela

Escucha la noticia
Nicolás Maduro dice que el Consejo de Seguridad de la ONU da un “apoyo abrumador” a VenezuelaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su país está recibiendo un “apoyo abrumador” del Consejo de Seguridad de la ONU, que celebró este martes una reunión de emergencia solicitada por Caracas ante las crecientes presiones de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar cerca de la nación sudamericana y ha confiscado dos buques con crudo venezolano.
“El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y el derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio”, expresó el líder del chavismo durante un recorrido por una feria navideña en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Estados Unidos asegura que impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela tras bloqueo de petroleros
Maduro tachó nuevamente de “piratería” las confiscaciones de buques por parte de EE.UU. y aseveró que “nadie podrá derrotar” a su país.
El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó más temprano que EE.UU. quiere imponer una colonia al bloquear los petroleros sancionados que entran y salen de la nación sudamericana.
Según Moncada, este bloqueo, anunciado la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, supone “un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela”.
Además, describió las acciones de EE.UU. como “una guerra de saqueo y expolio” de petróleo que constituye un ataque a todo el sistema de las relaciones internacionales y al sur global, “considerado inferior por el actual Gobierno estadounidense”.
Momentos antes de su intervención, el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, tomó la palabra y aseguró que su país seguirá imponiendo a Venezuela sanciones “al máximo” con el fin de “privar” a Maduro de “financiar” al denominado Cártel de los Soles, descrito por Washington como una organización terrorista vinculada al narcotráfico, pero que Caracas considera como un invento.
MÁS INFORMACIÓN: Venezuela aprueba ley que castiga con 20 años de cárcel a quien apoye la “piratería” y el bloqueo de Estados Unidos
Según Waltz, los petroleros sancionados operan como “el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo”.
Durante la sesión, países como Colombia condenaron “el uso de la fuerza” y las “medidas coercitivas unilaterales” aplicadas por EE.UU. en el Caribe, que “erosionan el Estado de derecho y no deben ser un sustituto del diálogo”.
Por su parte, el representante ruso, Vasily Nebenzya, calificó el bloqueo estadounidense a petroleros como “ilegal” y aseguró que “esta intervención en curso puede convertirse en un modelo para futuros actos de fuerza contra países latinoamericanos”.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- José Antonio Kast habla con Noboa sobre la creación de corredor para retorno de migrantes venezolanos
- Acorazados Clase Trump: cómo serán los nuevos buques de guerra “100 veces más poderosos” que EE.UU. planea construir
- Navidad 2025 EN VIVO: Por dónde está Papá Noel en este momento; sigue la ruta de Santa Claus en directo
- FBI dice que la carta firmada por “J. Epstein” con supuestas referencias a Trump es falsa
- Autodeportación en Estados Unidos: cuánto han variado los incentivos y qué tan cerca está Trump de la cifra de expulsados que prometió
Contenido sugerido
Contenido GEC