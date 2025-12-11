Nicolás Maduro dice que el destino de Estados Unidos y Venezuela tiene que ser el respeto

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Nicolás Maduro dice que el destino de Estados Unidos y Venezuela tiene que ser el respetoResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el destino de su país y de Estados Unidos debe ser el del respeto, la amistad y la cooperación, en momentos de tensión por el despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Información en desarrollo...
Newsletter Vuelta al Mundo
Contenido sugerido
Contenido GEC