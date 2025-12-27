Fotografía del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una reunión de gobierno este viernes, en Caracas. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
Fotografía del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una reunión de gobierno este viernes, en Caracas. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Maduro dice que en EE.UU. fabrican una “realidad virtual” para robar recursos a Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Maduro dice que en EE.UU. fabrican una “realidad virtual” para robar recursos a Venezuela

Maduro dice que en EE.UU. fabrican una “realidad virtual” para robar recursos a Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Venezuela, , dijo este viernes que sectores de poder en Estados Unidos fabrican una “realidad virtual” para robar los recursos a su país, en un momento en el que mantiene crecientes tensiones con Washington por el .

“Que se sepa es imposible que desde sectores del poder de Estados Unidos fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales”, dijo Maduro durante un acto para una entrega de obras comunitarias gubernamentales, transmitido por el canal estatal VTV.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

El mandatario reiteró que hay una “guerra psicológica” contra Venezuela para supuestamente alterar la paz del país, una denuncia que hace constantemente tras el despliegue militar estadounidense que comenzó en agosto pasado y que es visto por su Gobierno como una “amenaza” para un “cambio de régimen”.

PUEDES VER: Los venezolanos, más preocupados por la economía navideña que por el despliegue de Estados Unidos

El pasado 17 de diciembre, a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

Caracas, en respuesta, rechazó la declaración e insistió en que sus recursos le pertenecen.

Maduro también insistió este viernes en llamar al diálogo y dijo que “si algún día a alguien se le ocurre sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente (...) para extender la mano”.

Desde que se iniciara el despliegue aeronaval en el Caribe, Maduro ha llamado a Trump al diálogo en varias oportunidades. A finales de septiembre, el Gobierno informó sobre una carta que el mandatario le envió a su homólogo estadounidense invitándolo a la negociación y rechazando los señalamientos de narcotráfico que Washington ha hecho en su contra.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda al ministro de defensa Vladimir Padrino Lopez y al ministro de interior y justicia Diosdado Cabello, durante una reunión de gobierno este viernes, en Caracas. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda al ministro de defensa Vladimir Padrino Lopez y al ministro de interior y justicia Diosdado Cabello, durante una reunión de gobierno este viernes, en Caracas. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
/ Palacio de Miraflores

El pasado 3 de diciembre, el presidente venezolano también informó sobre una llamada telefónica que sostuvo con Trump, aunque sin revelar detalles de la conversación que fue, según dijo, “cordial” y en un “tono de respeto”.

Para entonces habían transcurridos unos “diez días” de la conversación, comentó el mandatario venezolano.

Hasta ahora, el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela con el es frenar el narcotráfico y recuperar los “derechos petroleros” de las empresas estadounidenses, pero no habla abiertamente de deponer a Maduro.

Venezuela ha rechazado los señalamientos de narcotráfico y además denuncia como “piratería” que Estados Unidos haya confiscado dos buques que transportaban crudo en los últimos días, tras el anuncio la semana pasada de un bloqueo a petroleros sancionados que entren y salgan del país caribeño.

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes 21 de noviembre a los estudiantes de su país a conectarse con los movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que "paren la guerra", en medio de las tensiones entre Caracas y la Administración de Donald Trump a raíz del despliegue militar norteamericano en el mar Caribe. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC