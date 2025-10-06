El líder chavista, Nicolás Maduro, hablando durante un acto de gobierno, en Caracas, Venezuela, el 6 de octubre de 2025. (Foto de Marcelo Garcia / Palacio Miraflores / EFE)
El líder chavista, Nicolás Maduro, hablando durante un acto de gobierno, en Caracas, Venezuela, el 6 de octubre de 2025.
Maduro dice que “grupo terrorista local” planeaba colocar explosivo en embajada de EE.UU. en Caracas
El líder chavista, Nicolás Maduro, dijo el lunes que un “grupo terrorista local” planeaba colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Venezuela como una “acción de provocación” en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Maduro afirmó durante su programa semanal de televisión que dos fuentes coincidieron “con la posibilidad de que un grupo terrorista local colocara una carga explosiva en la embajada de Estados Unidos en Caracas” como “una operación de falsa bandera” para alentar una escalada.

Venezuela alerta a Estados Unidos de plan para poner "explosivos letales" en su embajada en Caracas

Es una embajada que a pesar de todas las diferencias que hemos tenido con los gobiernos de Estados Unidos es protegida (...) por nuestro gobierno”, añadió Maduro. “Se reforzó toda la seguridad alrededor de la embajada de los Estados Unidos y la investigación continúa”, dijo.

Información en desarrollo...

