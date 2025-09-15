Maduro dice que Rubio es el “señor de la muerte y la guerra”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro. (Fotos de EPA/YURI GRIPAS / Palacio de Miraflores / EFE)
El presidente de Venezuela, , señaló este lunes que el secretario de Estado de Estados Unidos, , es el “señor de la muerte y la guerra” y agregó que el país del presidente Donald Trump, prepara una “agresión” de “carácter militar” contra su país, y aseguró que su gobierno está habilitado por “leyes internacionales” para enfrentarla.

Este lunes, en una entrevista con Fox News previa a las declaraciones de Maduro, Rubio dijo que el mandatario venezolano “plantea una amenaza directa a la seguridad nacional” de Estados Unidos a raíz del tráfico de drogas del cual le acusa Washington.

PUEDES VER: Ministro de Defensa de Venezuela denuncia que Estados Unidos “triplicó” vuelos de aviones espías “contra” su territorio

Rubio había señalado la semana pasada a Maduro de ser un a propósito de la recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura.

Estados Unidos . El gobernante niega toda vinculación con el tráfico de drogas.

Washington, en tanto, justifica la presencia de buques de guerra en el Caribe por la lucha antinarcóticos.

La semana pasada, el presidente venezolano ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y la zona del Caribe.

Nicolás Maduro habla sobre situación con Estados Unidos durante una rueda de prensa, el 15 de septiembre de 2025. Foto: Federico PARRA / AFP
Maduro también , un cuerpo castrense compuesto por ciudadanos, ante una eventual invasión estadounidense.

El fin de semana, el gobierno venezolano denunció que militares estadounidenses que forman parte de la tripulación del destructor de la armada “USS Jason Dunham” retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.

El ministro de Defensa, , también aseguró que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía “contra” Venezuela.

