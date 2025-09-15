Escucha la noticia
Maduro dice que Rubio es el “señor de la muerte y la guerra”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló este lunes que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, es el “señor de la muerte y la guerra” y agregó que el país del presidente Donald Trump, prepara una “agresión” de “carácter militar” contra su país, y aseguró que su gobierno está habilitado por “leyes internacionales” para enfrentarla.
Este lunes, en una entrevista con Fox News previa a las declaraciones de Maduro, Rubio dijo que el mandatario venezolano “plantea una amenaza directa a la seguridad nacional” de Estados Unidos a raíz del tráfico de drogas del cual le acusa Washington.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Ministro de Defensa de Venezuela denuncia que Estados Unidos “triplicó” vuelos de aviones espías “contra” su territorio
Rubio había señalado la semana pasada a Maduro de ser un “fugitivo de la justicia estadounidense” a propósito de la recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura.
Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar el “Cartel de los Soles”. El gobernante niega toda vinculación con el tráfico de drogas.
Washington, en tanto, justifica la presencia de buques de guerra en el Caribe por la lucha antinarcóticos.
La semana pasada, el presidente venezolano ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y la zona del Caribe.
Maduro también llamó al alistamiento de civiles en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por ciudadanos, ante una eventual invasión estadounidense.
El fin de semana, el gobierno venezolano denunció que militares estadounidenses que forman parte de la tripulación del destructor de la armada “USS Jason Dunham” retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también aseguró que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía “contra” Venezuela.
TE PUEDE INTERESAR
- Venezuela denuncia que EE.UU. retuvo un barco pesquero en aguas venezolanas
- Maduro convoca a venezolanos alistados a los cuarteles para aprender “a disparar”
- Ministro de Defensa de Venezuela: “Señores imperialistas, piensen bien lo que van a hacer”
- Maduro convoca a las bases del chavismo a declararse “en debate” ante “amenazas” de EE.UU.
Contenido sugerido
Contenido GEC