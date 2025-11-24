Maduro dice que “no van a poder con Venezuela” y evita hablar sobre el Cártel de los Soles

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que “no van a poder” con su país, en momentos de tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y la decisión del Departamento de Estado de designar al denominado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera.

El líder chavista evitó pronunciarse sobre el Cártel de los Soles, que la Administración de Donald Trump asegura lidera Maduro junto a altos mandos del Ejército y el Gobierno de Venezuela, aunque Caracas ha advertido que se trata de un “invento” de Estados Unidos.

“ Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria ”, manifestó el mandatario en su programa semanal ‘Con Maduro+’, transmitido por el canal estatal VTV, al destacar el apoyo que, aseguró, se ha levantado “en todas partes” hacia su país “frente a estas asechanzas, guerras psicológicas, políticas, diplomáticas”.

Este lunes, y tal como se tenía previsto, el Departamento de Estado confirmó la designación oficial del Cártel de los Soles como grupo terrorista extranjero, lo que da a la Administración de Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el Gobierno de Maduro.

Pese a que las autoridades estadounidenses aseguran que el Cártel de los Soles (nombre que supuestamente procede de las insignias que lucen los generales) es un grupo integrado principalmente por militares venezolanos desde la década de 1990, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

Venezuela calificó el lunes 24 de noviembre de "ridícula patraña" la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con el líder chavista venezolano Nicolás Maduro. (AFP)

Fue entonces cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente la existencia de este grupo que asegura encabezan Maduro y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes que EE.UU. designara como grupo terrorista al Cártel de los Soles, organización que consideró “inexistente”, y apuntó que la Administración de Trump reedita una “vil mentira” para justificar así una intervención, según un comunicado difundido por la Cancillería en Caracas.

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes 21 de noviembre a los estudiantes de su país a conectarse con los movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que "paren la guerra", en medio de las tensiones entre Caracas y la Administración de Donald Trump a raíz del despliegue militar norteamericano en el mar Caribe. (EFE)