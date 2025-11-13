Maduro dice que “persiguen, golpean, desaparecen y torturan” a jóvenes venezolanos en EE.UU.

El líder chavista, Nicolás Maduro, denunció este jueves que en Estados Unidos “persiguen, golpean, desaparecen y torturan” a jóvenes migrantes del país sudamericano, a quienes luego, dijo, “expulsan a patadas”.

En un encuentro con jóvenes chavistas, el mandatario expresó que “en los años más duros”, entre 2017 y 2020, hubo lo que llamó “cantos de sirena falsos” que, aseguró, “se llevaron a muchos jóvenes hacia el norte”.

“ Ahora los persiguen, los someten, los golpean, les ponen esposas, los desaparecen, los torturan y luego los expulsan a patadas de Estados Unidos ”, afirmó.

Según el jefe de Estado, el vencimiento el pasado viernes del Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía a migrantes venezolanos en EE.UU. afectó a “más de 300.000” personas, de las cuales, indicó, la mitad son jóvenes.

“Los persiguen en el norte y amenazan a Venezuela con una invasión”, dijo Maduro, en referencia al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe cerca de la nación suramericana, lo que Washington defiende como una operación contra el narcotráfico y Caracas denuncia como una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen” y sacar del poder al chavismo, que gobierna el país desde 1999.

Miles de venezolanos han sido deportados de EE.UU. este año y enviados a su país como parte de un acuerdo suscrito entre la Casa Blanca y Miraflores, sin relaciones diplomáticas desde 2019, lo que continúa pese a las tensiones acrecentadas desde agosto, cuando comenzó la movilización naval y aérea del país norteamericano.

El miércoles, Human Rights Watch (HRW) reveló que los 252 migrantes venezolanos enviados por la Administración de Donald Trump al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, denunciaron haber sido víctimas de torturas.

