El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. (STRINGER / AFP)
El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. (STRINGER / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Maduro dice que primera ministra de Trinidad y Tobago “hipotecó” su país para “amenazar” a Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Maduro dice que primera ministra de Trinidad y Tobago “hipotecó” su país para “amenazar” a Venezuela

Maduro dice que primera ministra de Trinidad y Tobago “hipotecó” su país para “amenazar” a Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El líder chavista , , dijo este lunes que la primera ministra de , , “hipotecó” su país para “amenazar a ”, ante la anunciada reanudación de ejercicios militares de en la nación insular, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.

Hipotecó los mares y el territorio de Trinidad y Tobago para alogar a una fuerza militar frente a Venezuela, a 15 kilómetros de Venezuela en el punto más cercano, para amenazar a Venezuela, y ese pueblo en Trinidad y Tobago está completamente en contra”, aseguró.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Maduro dice que atacar “militarmente” a Venezuela sería “el fin político” de Donald Trump

En su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), dijo que, sin embargo, a la jefa de Gobierno trinitense “le va a ir muy mal” por los que el líder chavista tachó de “pasos en falso que está dando contra la paz de su país y de la región”.

El sábado, el mandatario convocó a seis regiones del este del país a “una vigilia y una marcha permanente en las calles”, movilizaciones de las que no dio detalles, en respuesta a la reanudación de ejercicios militares estadounidenses en la nación vecina.

Según confirmó el viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, la Marina de Guerra de EE.UU. regresará al territorio caribeño para seguir sus ejercicios militares con la Fuerza de Defensa Trinitense (TTDF).

El anuncio de Sobers se produce después de que el fiscal general trinitense, John Jeremie, anunciara que los militares de la Unidad 22 de la Expedición Marina intensificarán sus prácticas en ese país hasta el próximo viernes, 21 de noviembre.

MÁS INFORMACIÓN: Nicolás Maduro a Donald Trump: El que quiera hablar con Venezuela, se hablará ‘face to face’

Este lunes, el ex primer ministro de Trinidad y Tobago Keith Rowley negó haber firmado un acuerdo con EE.UU. que permitiría a Washington utilizar ese país como base para atacar a naciones vecinas, y remarcó que el Caribe debe seguir siendo una “zona de paz”.

Venezuela denuncia que el despliegue naval y aéreo que, desde agosto, mantiene Washington en el Caribe es una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este lunes en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y dijo que está abierto a hablar con Maduro, quien también se mostró dispuesto a un diálogo con el republicano y que este sea “cara a cara”.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente estadounidense Donald Trump aludió el domingo 16 de noviembre a la posibilidad de entablar conversaciones con el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico que incluye al portaviones USS Gerald Ford. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC