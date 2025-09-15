Escucha la noticia
Maduro dice que Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa ante "agresión" de EE.UU.
El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que el país petrolero ejerce el legítimo derecho a la defensa ante lo que calificó como una “agresión” de Estados Unidos, que mantiene desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear cerca de aguas territoriales venezolanas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
“Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa y lo ejercemos plenamente, no es una tensión, es una agresión en toda la línea, una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar”, dijo el mandatario en una rueda de prensa en Caracas.
Maduro también dijo que Trump tiene que investigar el “supuesto ataque” contra una embarcación “supuestamente venezolana”, que fue abatida por el país norteamericano en una operación en la que las autoridades estadounidenses afirman murieron once personas, a quienes acusa de narcotráfico.
“Sobre el ataque supuesto, a una embarcación supuestamente venezolana que presentó el presidente de Estados Unidos en un video, lo primero que hay que decir es que el primero que tiene que investigar es el propio presidente de Estados Unidos”, afirmó Maduro.
