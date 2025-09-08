El líder chavista Nicolás Maduro, durante un acto de activación de las Unidades Comunales Milicianas, en Caracas, Venezuela, el 5 de septiembre de 2025. (Foto del Palacio de Miraflores / EFE)
El líder chavista Nicolás Maduro, durante un acto de activación de las Unidades Comunales Milicianas, en Caracas, Venezuela, el 5 de septiembre de 2025. (Foto del Palacio de Miraflores / EFE)
Nicolás Maduro dice que Venezuela no aceptará "la humillación del imperio gringo"
El líder chavista, , dijo este lunes que su país no va a aceptar “la humillación del imperio gringo” y que defenderá “la paz a pulso”, en un contexto de tensiones con , que ha movilizado activos militares hasta el mar , cerca de las costas de la nación sudamericana.

A Venezuela nadie la va a humillar, no vamos a aceptar la humillación del imperio gringo (...) Ninguna generación de venezolanos se va a humillar al imperio gringo. Jamás. Ni hoy ni nunca”, expresó el mandatario en su programa ‘Con Maduro +’, transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

