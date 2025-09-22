El líder chavista, Nicolás Maduro, hablando en La Guaira, Venezuela, el 22 de septiembre de 2025. (Foto del Palacio de Miraflores / EFE)
El líder chavista, Nicolás Maduro, hablando en La Guaira, Venezuela, el 22 de septiembre de 2025. (Foto del Palacio de Miraflores / EFE)
/ Palacio de Miraflores
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Maduro dice que Venezuela tiene más apoyo internacional que antes de la “agresión” de EE.UU.
Resumen de la noticia por IA
Maduro dice que Venezuela tiene más apoyo internacional que antes de la “agresión” de EE.UU.

Maduro dice que Venezuela tiene más apoyo internacional que antes de la “agresión” de EE.UU.

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El líder chavista, , aseguró este lunes que su país tiene más apoyo internacional que antes del inicio del despliegue naval en el mar por parte de , cuyo Gobierno, según dijo, mantiene “una agresión psicológica, política, diplomática y una amenaza militar” contra .

Hoy tenemos más apoyo internacional en movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones que defienden el derecho a la paz, Gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo que antes del inicio de esta agresión”, manifestó el mandatario en su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: “El precio será incalculable”: El ultimátum de Trump a Maduro y la carta que le envió el chavista para un “diálogo directo”

Asimismo, afirmó que la “agresión” de Estados Unidoslo que ha hecho es lograr un consenso nacional alrededor de la defensa de la soberanía y la paz de Venezuela”, donde se han realizado en las últimas semanas varios ejercicios de adiestramiento de militares y milicias ante la “agresión” que denuncia Caracas.

Hace seis semanas comenzó una agresión psicológica, política, diplomática y una amenaza militar contra Venezuela por parte del Gobierno de Estados Unidos y lo que ha hecho es lograr un consenso nacional alrededor de la defensa de la soberanía y la paz de Venezuela”, indicó Maduro.

La Administración de Donald Trump ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

EE.UU. ha interceptado desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes presuntamente de Venezuela -según la Casa Blanca- y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, hundida la noche del viernes en aguas de República Dominicana.

El Gobierno de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cártel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC