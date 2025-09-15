Maduro: Trump tiene que investigar ataque contra embarcación “supuestamente venezolana”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tiene que investigar el “supuesto ataque” contra una embarcación “supuestamente venezolana”, que fue abatida por el país norteamericano en una operación en la que las autoridades estadounidenses afirman murieron once personas, a quienes acusa de narcotráfico.

“Sobre el ataque supuesto, a una embarcación supuestamente venezolana que presentó el presidente de Estados Unidos en un video, lo primero que hay que decir es que el primero que tiene que investigar es el propio presidente de Estados Unidos”, afirmó Maduro en una rueda de prensa internacional, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El Gobierno de Venezuela aseguró el sábado que un “destructor” de Estados Unidos abordó de manera “ilegal” y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con “nueve pescadores” a bordo, todo esto, añadió, con la intención de justificar “una escalada bélica” en el Caribe.

“El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana (…) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (…), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra”, afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en un pronunciamiento transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Donald Trump, Nicolás Maduro y el bote que fue atacado por Estados Unidos en el mar Caribe. (AFP / Captura de video).

Por otro lado, Maduro aseguró que el país petrolero ejerce el legítimo derecho a la defensa ante lo que calificó como una “agresión” de Estados Unidos, que mantiene desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear cerca de aguas territoriales venezolanas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa y lo ejercemos plenamente, no es una tensión, es una agresión en toda la línea, una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar”, dijo el mandatario en una rueda de prensa en Caracas.