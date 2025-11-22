Escucha la noticia
Venezuela dice que maniobras militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago son una “agresión”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este viernes que las maniobras militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago son una “agresión” contra la dignidad del pueblo venezolano, en medio de las tensiones entre Caracas y la Administración de Donald Trump, que mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe.
“Triste es que el Gobierno de Trinidad y Tobago preste su territorio, degrade su territorio, su soberanía para que se posen allí instrumentos para la muerte y la destrucción masiva de los pueblos”, dijo Padrino López en un video compartido en redes sociales.
Newsletter Vuelta al Mundo
LEE MÁS: EE.UU. recomienda “extremar la precaución” a aviones comerciales que sobrevuelen Venezuela
El funcionario sostuvo que los ciudadanos de la isla caribeña están disgustados y perturbados por la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos para seguir sus ejercicios militares que, a su juicio, son “completamente deliberados para amenazar a Venezuela”.
La Unidad 22 de Expedición Marina intensificó sus prácticas en el país caribeño entre el 16 y 21 de noviembre.
LEE MÁS: El Gobierno de Venezuela cree que EE.UU. quiere implantar un vasallaje en Latinoamérica
Las tensiones entre Venezuela y Trinidad y Tobago han escalado con el atraque en Puerto España, hace una semana, del USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados.
El lunes, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, dijo que la primera ministra Kamla Persad-Bissessar “hipotecó” Trinidad y Tobago para “amenazar a Venezuela”, al “alojar a una fuerza militar frente” a la nación suramericana.
LEE MÁS: Maduro cambia el lenguaje y, en inglés, busca diálogo en medio de tensión con EE.UU.
Maduro aseguró que, sin embargo, a la jefa del Gobierno trinitense “le va a ir muy mal”, por lo que tachó de “pasos en falso que está dando contra la paz de su país y de la región”.
Por su parte, Persad-Bissessar defendió que los ejercicios forman parte de una alianza de seguridad “profunda y duradera” con Washington que, asegura, ha contribuido a reducir el tráfico de armas, drogas y personas, y que ha mejorado la preparación de las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago.
LEE MÁS: Petro propone “un gobierno de transición compartido” en Venezuela
Los ejercicios militares se enmarcan en el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, en inglés) entre ambos países, que fue renovado en diciembre de 2024.
Persad-Bissessar insistió en redes sociales que “el territorio de Trinidad y Tobago no va a ser usado para lanzar ningún ataque contra el pueblo de Venezuela”.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- “Perfil bajo y paz desarmante”: seis meses del papado de León XIV y qué se espera de sus primeros viajes
- Cómo fue el asesinato de Jamal Khashoggi, cuál fue el papel del príncipe Bin Salmán y por qué Trump dijo que “son cosas que pasan”
- Cómo Ucrania intentó capturar un avión ruso MiG-31K con el misil hipersónico Kinzhal y dirigirlo a una base de la OTAN
- EE. UU. hace obligatorio el control biométrico para extranjeros: ¿qué cambios entran en vigor en diciembre?
- Ucrania cedería Donetsk y Lugansk a Rusia, según borrador del plan apoyado por el presidente Trump
Contenido sugerido
Contenido GEC