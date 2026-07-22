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El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, habla con los medios de comunicación al salir de una sesión en la Asamblea Nacional en Caracas, el 27 de enero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)
El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, habla con los medios de comunicación al salir de una sesión en la Asamblea Nacional en Caracas, el 27 de enero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)
/ PEDRO MATTEY
Por Agencia EFE

El diputado Nicolás Maduro Guerra calificó este miércoles de “injusto” el proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra su padre, el presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro, y contra su esposa, Cilia Flores, tras la captura de ambos en Caracas el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses.

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