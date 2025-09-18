El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutierrez
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutierrez
/ Miguel Gutierrez
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

El imperialismo sabe que “nosotros no tenemos precio”, dice Maduro
El imperialismo sabe que "nosotros no tenemos precio", dice Maduro

El imperialismo sabe que “nosotros no tenemos precio”, dice Maduro

El presidente de Venezuela, , aseguró este jueves que “el imperialismo” sabe que el chavismo no tiene precio y rechazó tener alguna “deuda” personal con EE.UU., país que mantiene un , bajo el argumento de la lucha antinarcóticos, que Caracas denuncia como un intento de “cambio de régimen”.

“Esas oligarquías de los apellidos, traidores a la patria, que tienen que ir a la justicia, saben muy bien, y el imperialismo lo sabe muy bien, que nosotros no tenemos precio, que yo no tengo deuda con ellos (...) Por eso es que soy un presidente independiente, independentista”, expresó Maduro durante una jornada de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Francisco Sanz
El mandatario manifestó que “no se le vende a nadie” y aseguró que con el “único” que tiene deudas es con el “pueblo de Venezuela”.

La tensión entre EE.UU. y Venezuela se ha elevado en las últimas semanas luego de que Washington desplazara ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear hasta el mar Caribe y ordenara el envío de diez a una base aérea en Puerto Rico.

La Administración del presidente , señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto de gobierno, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto de gobierno, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Palacio de Miraflores

Este jueves, Trump negó haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un “cambio de régimen” en Venezuela.

El mandatario republicano hizo esa declaración a la prensa , durante su regreso a Washington tras la visita de Estado al Reino Unido.

Una periodista le preguntó si ha mantenido conversaciones con el secretario de Estado, , o con líderes militares sobre un posible cambio de régimen en Venezuela, a lo que Trump respondió: “No, no lo he hecho”.

