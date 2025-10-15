El líder chavista, Nicolás Maduro, pide "no a los golpes de Estado dados por la CIA" en medio del desplegue militar de Estados Unidos. (Miguel Gutierrez / EFE)
El líder chavista, Nicolás Maduro, pide "no a los golpes de Estado dados por la CIA" en medio del desplegue militar de Estados Unidos. (Miguel Gutierrez / EFE)
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
“No a los golpes de Estado dados por la CIA”, pide Maduro en medio de despliegue militar de EE.UU.
Resumen de la noticia por IA
“No a los golpes de Estado dados por la CIA”, pide Maduro en medio de despliegue militar de EE.UU.

“No a los golpes de Estado dados por la CIA”, pide Maduro en medio de despliegue militar de EE.UU.

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El líder chavista, Nicolás Maduro, llamó a rechazar un posible golpe de Estado de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), justo después de que el New York Times señalara que Donald Trump autorizó misiones encubiertas en Venezuela como parte del despliegue en el Caribe.

No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina (...) ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, dijo Maduro en un acto este miércoles sin referirse a la información difundida por el diario.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC