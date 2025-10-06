El líder chavista, Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding en Caracas, Venezuela, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP)
El líder chavista, Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding en Caracas, Venezuela, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Maduro espera que la “diplomacia del Vaticano” ayude a Venezuela a “preservar la paz”
Resumen de la noticia por IA
Maduro espera que la “diplomacia del Vaticano” ayude a Venezuela a “preservar la paz”

Maduro espera que la “diplomacia del Vaticano” ayude a Venezuela a “preservar la paz”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El líder chavista, , manifestó este lunes que espera que la “diplomacia del ” ayude a su país a “preservar la paz”, en un contexto en el que denuncia la intención de de propiciar un “cambio de régimen” con su despliegue naval en el mar , aunque el mandatario estadounidense, , asegura que es para combatir el narcotráfico.

En su programa semanal ‘Con Maduro +’, el mandatario indicó que envió una carta a León XIV, como se informó el pasado sábado, en la que pidió al papa que “ayude a Venezuela a preservar la paz, la estabilidad” y que “abrace” al país sudamericano “con la diplomacia del Vaticano”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Maduro dice que “grupo terrorista local” planeaba colocar explosivo en embajada de EE.UU. en Caracas

El papa León se ha posicionado como un papa equilibrado, de paz, continuador del legado de Francisco. No es usual en la historia del papado ver a un papa que llega y reivindica al papa anterior”, consideró Maduro en su programa, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El gobernante subrayó que Venezuela ha recibido ayuda del papa para el rescate de niños que consideró “secuestrados” en Estados Unidos.

Todavía hay 70 niños secuestrados, de uno, dos, tres, cuatro años. Ya hemos rescatado a más de 45”, señaló.

Maduro mencionó la canonización, el próximo 19 de octubre, del médico José Gregorio Hernández, lo que, a su juicio, “tiene una gran significación” en este momento en que Venezuela está “acechada, amenazada por la mayor potencia militar de la historia”, en referencia a Estados Unidos.

Este lunes, decenas de simpatizantes del chavismo, junto con autoridades, marcharon en Caracas hacia la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Venezuela para exigir al organismo multilateral que haga respetar los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, entre los que mencionó el de “mantener la paz internacional”.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC