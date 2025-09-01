Maduro espera una pronta cumbre con países de la Celac para denunciar “agresión” de EE.UU.

El líder chavista, Nicolás Maduro, observa durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela , el 22 de agosto de 2025. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
El líder chavista, Nicolás Maduro, observa durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela , el 22 de agosto de 2025. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
El presidente de Venezuela, , dijo este lunes que espera que se convoque, “lo más pronto posible”, a una cumbre con los Gobiernos de los países que integran la para denunciar lo que considera “planes de agresión militar” por parte de EE.UU., que desplegó busques cerca de las costas venezolanas.

“Ojalá se convoque lo más pronto posible una cumbre presidencial, así sea virtual, de jefes de Estado y jefes de Gobierno de la Celac (...) y abrirle el espacio a Venezuela para denunciar todos estos planes de agresión militar”, indicó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

Francisco Sanz
Asimismo, el líder chavista agradeció a la Celac y a su presidente provisional, el mandatario de Colombia, , por “lo que se está haciendo para que la voz de América Latina se escuche” y se detenga la que denominó como “locura guerrerista” del secretario de Estado estadounidense, .

En este sentido, afirmó que Rubio quiere “manchar” las manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con “sangre venezolana”, al acusar al secretario de Estado de buscar un cambio político en Venezuela con una “amenaza militar”.

“Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana, lo quieren llevar a un baño de sangre”, afirmó Maduro, quien denunció que “apuntan” al país caribeño.

Venezuela alertó este lunes ante la Celac que 4.200 tropas “entrenadas” de están “listas y preparadas para invadir” su territorio, por lo que hizo un llamado a exigir el retiro inmediato de estos militares y de las ocho embarcaciones que, según , están desplegadas cerca de sus costas.

