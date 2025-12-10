El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirige a sus seguidores durante un mitin para conmemorar el aniversario de la batalla de Santa Inés, en Caracas, el 10 de diciembre de 2025. Foto: Federico PARRA / AFP
/ FEDERICO PARRA
Agencia AFP
Maduro exige “el cese al intervencionismo ilegal y brutal de EE.UU.” en Venezuela
El presidente de Venezuela, , exigió el miércoles al gobierno del mandatario estadounidense, , detener el “intervencionismo” sobre el país caribeño.

Más temprano, el mandatario estadounidense Donald Trump anunció la incautación de un gran barco petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de un inusual despliegue militar estadounidense.

PUEDES VER: Cazas F-18 de EE.UU. se internan durante 40 minutos en espacio aéreo venezolano en el Caribe

Estados Unidos justifica las en una lucha antinarcóticos. Maduro las cuestiona al afirmar que buscan un “cambio de régimen” para apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo venezolanas.

“Desde Venezuela pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina”, dijo Maduro frente a una multitud de partidarios concentrada en Caracas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. (Fotos: AFP).
“Decimos no al intervencionismo, no a los planes de , allá al gobierno de Estados Unidos, que se dediquen a gobernar su país”, gritó Maduro durante una movilización convocada por el chavismo.

El presidente Trump aseguró por su parte, que el petrolero “es el más grande jamás incautado”, pero no dio detalles sobre el buque, su propietario o su destino. Maduro no se refirió al tema durante su discurso.

Según Miami Herald, Trump ofreció a Maduro y su familia una salida segura de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata. La propuesta fracasó por desacuerdos sobre el control militar y la amnistía. #Trump #Maduro #Venezuela #NegociaciónPolítica

