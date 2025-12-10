Maduro exige “el cese al intervencionismo ilegal y brutal de EE.UU.” en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió el miércoles al gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, detener el “intervencionismo” sobre el país caribeño.

Más temprano, el mandatario estadounidense Donald Trump anunció la incautación de un gran barco petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de un inusual despliegue militar estadounidense.

Estados Unidos justifica las maniobras militares en el Caribe en una lucha antinarcóticos. Maduro las cuestiona al afirmar que buscan un “cambio de régimen” para apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo venezolanas.

“Desde Venezuela pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina”, dijo Maduro frente a una multitud de partidarios concentrada en Caracas.

“Decimos no al intervencionismo, no a los planes de desestabilización de cambio de régimen, allá al gobierno de Estados Unidos, que se dediquen a gobernar su país”, gritó Maduro durante una movilización convocada por el chavismo.

El presidente Trump aseguró por su parte, que el petrolero “es el más grande jamás incautado”, pero no dio detalles sobre el buque, su propietario o su destino. Maduro no se refirió al tema durante su discurso.