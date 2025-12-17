Maduro habla por teléfono con el jefe de la ONU por bloqueo de EE.UU.

Esta combinación de imágenes muestra al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dirigiéndose al público durante una rueda de prensa, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, gesticulando durante una rueda de prensa en Caracas, el 1 de septiembre de 2025. Foto: Fabrice COFFRINI, Juan BARRETO / AFP
Esta combinación de imágenes muestra al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dirigiéndose al público durante una rueda de prensa, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, gesticulando durante una rueda de prensa en Caracas, el 1 de septiembre de 2025. Foto: Fabrice COFFRINI, Juan BARRETO / AFP
/ FABRICE COFFRINI JUAN BARRETO
Agencia AFP
Agencia AFP

El presidente habló el miércoles por teléfono con el secretario general de la ONU, , y denunció una “escalada de amenazas” tras el anuncio de Washington de un “bloqueo total” a buques “sancionados” que transporten petróleo venezolano.

El mandatario ordenó el martes el “bloqueo total y completo” de petroleros sancionados, en una escalada en su ofensiva contra Maduro, a cuyo gobierno desconoce.

Durante la llamada, Maduro “denunció” comentarios de su homólogo estadounidense en los que “afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían”, indica un comunicado de la cancillería.

Maduro “subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz”, agregó el texto.

En la conversación del miércoles, el mandatario izquierdista alertó sobre “la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional” y se quejó de “hechos de piratería moderna”.

Maduro le comentó del el 10 de diciembre que transportaba crudo venezolano “legítimamente comercializado”, dijo en el comunicado.

Militares estadounidenses incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a la Base de la Fuerza Aérea de Dover en Delaware, el 17 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a la Base de la Fuerza Aérea de Dover en Delaware, el 17 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Estados Unidos se quedó con el buque y su carga, estimada entre 1 y 2 millones de barriles de crudo. .

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quiere evitar una “mayor escalada” en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, dijo uno de sus portavoces el miércoles.

Guterres “está centrado en evitar una mayor escalada”, dijo Farhan Haq en una rueda de prensa.

“El secretario general hace un llamado a la moderación y a la inmediata distensión de la situación”, agregó.

