Maduro jura que a Venezuela “no la toca nadie” y activa todas “las fuerzas y el poder nacional”

El líder chavista, Nicolás Maduro, juró este lunes que a la nación caribeña “no la toca nadie”, y aseguró que fueron activadas todas “las fuerzas y el poder nacional” para defender al país de “las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos”.

Maduro afirmó también que el sistema de defensa venezolano ha sido “sometido a un proceso intenso de aceleración y reorganización dinámica” y “está desplegado” las “24 horas” del día “con su capacidad de combate y lucha armada”.

Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, viven un nuevo episodio de tensión luego de que la Casa Blanca anunciara la semana pasada que EE.UU. está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

Washington también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, a quien el país norteamericano acusa de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

Maduro, durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), aseguró que más del 90 % de la población de su país rechaza “los anuncios y amenazas” del Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Esta tierra no la toca nadie, yo te lo juro, esta tierra no la toca nadie, esta tierra es sagrada, bendecida y es la tierra de los libertadores”, expresó el líder del chavismo.

Asimismo, insistió en que Venezuela “es territorio limpio y libre del narcotráfico”, mientras que EE.UU., dijo, tiene “la sociedad con mayor consumo de drogas de todo tipo en el mundo”, por lo que considera que “todo eso que ellos han llamado la guerra contra las drogas ha sido, es y será un fracaso”.

El jefe de Estado también dijo que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, “odia a Venezuela” y “encabeza todos estos planes que no tienen viabilidad”.

“Sencillamente está todos los días maquinando, utilizando su poder para la guerra psicológica, para la guerra política y para posicionar un escenario porque, lamentablemente, este señor, con su locura y su extremismo, pudiera llevar al presidente Donald Trump al peor de los escenarios en América Latina y el Caribe”, señaló.

Pero, según el mandatario venezolano, su país está y seguirá “en paz”, al contar, agregó, con el poder militar “más poderoso desde la época de la independencia”, es decir, desde el primer cuarto del siglo XIX.

Este mismo lunes, Maduro ordenó una nueva jornada de alistamiento de milicianos para el viernes y sábado próximos, con el objetivo de “completar” el registro iniciado el fin de semana pasado frente a lo que considera “amenazas” de Estados Unidos.

