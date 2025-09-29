Maduro listo para decretar estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Venezuela tiene listo un decreto para declarar un estado de excepción que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro en caso de “agresión” de Estados Unidos, que movilizó tropas al Caribe, informó el lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear como parte de un plan para combatir el narcotráfico en el Caribe, donde asegura que destruyó al menos tres embarcaciones supuestamente cargadas con drogas provenientes de Venezuela con un saldo de 14 fallecidos.

“El presidente suscribió el decreto de conmoción externa”, dijo Delcy Rodríguez en un acto en Caracas con el cuerpo diplomático acreditado en el país, donde exhibió una copia del decreto.

El decreto permite a Maduro “actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela” si Estados Unidos “se llega a atrever a agredir a nuestra patria”, agregó.

Una fuente del gobierno aclaró a la AFP que el mandatario aún no suscribió el documento. “La vicepresidenta presentó el documento para mostrar que todo estaba listo y que el presidente lo puede decretar en cualquier momento”, dijo bajo reserva.

El decreto de conmoción está contemplado en una ley de estados de excepción e incluye la “restricción temporal” de derechos constitucionales.

Esta cuestión genera inquietud. El director de la oenegé Acceso a la Justicia, Ali Daniels, manifestó que la “suspensión o limitación de derechos que no se ajusten a la realidad” es la “principal preocupación” de su organización.

Nicolás Maduro llamó al alistamiento en las reservas militares y ordenó ejercicios en la Fuerza Armada, así como simulacros para situaciones de emergencia.

“Hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país, preparada para la defensa de Venezuela”, insistió Rodríguez. “Jamás entregaremos la patria”.

Venezuela ya denunció ante la ONU las maniobras de Estados Unidos en el Caribe.

“Quienes piensen que una agresión armada militar guerrerista contra Venezuela solamente va a perjudicar al pueblo, al gobierno venezolano, nuevamente se van a equivocar: se va a afectar todo el país, quizá por décadas, se va a afectar nuestra región, no tengan dudas, se va a afectar a Estados Unidos”, indicó Rodríguez.

La vicepresidenta señaló además que será juzgada toda persona que “promueva y apoye, que facilite, que haga apología de una agresión militar”.

El gobierno ya ha señalado, por ejemplo, a la líder opositora María Corina Machado de abogar desde la clandestinidad por una intervención extranjera.