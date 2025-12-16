El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, saludando a simpatizantes en un acto de gobierno en Caracas, el 16 de diciembre de 2025. (Prensa Miraflores / EFE)
El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, saludando a simpatizantes en un acto de gobierno en Caracas, el 16 de diciembre de 2025. (Prensa Miraflores / EFE)
Maduro llama a trabajadores petroleros a organizar "una gran protesta mundial" contra EE.UU.
El líder chavista venezolano, , llamó este martes a los trabajadores de la industria petrolera y gasífera a organizar “una gran protesta mundial” contra el Gobierno de y por la defensa de la “libertad de comercio de y del mundo entero”.

Durante un congreso constituyente, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, el mandatario pidió que la protesta sea permanente -no de un solo día, subrayó- y se haga en contra de lo que calificó como la “piratería” de Estados Unidos, que confiscó un barco petrolero el pasado 10 de diciembre en aguas del mar Caribe que transportaba crudo venezolano.

MIRA AQUÍ: Venezuela a 11 km: ¿Cómo Trinidad y Tobago es ahora un territorio clave para Estados Unidos y su cerco contra Maduro?

A su vez, pidió a la “clase obrera petrolera” defender el “derecho a la libertad de comercio” del petróleo venezolano en “todos los escenarios internacionales” y, además, “hablar con los armadores de todos los puertos del mundo” para preparar esta protesta contra lo que consideró como la pretensión de Estados Unidos de “imponer otra vez la patente de corso en todo el mundo”.

La defensa de la libertad de comercio y la paz del Caribe y de Venezuela es la defensa de la libertad de comercio y la paz del mundo entero”, subrayó Maduro.

Esta declaración se da en medio de un contexto de creciente tensión por el despliegue aeronaval en el mar Caribe que el presidente de EE.UU., Donald Trump, defiende como acciones contra el narcotráfico, pero que Maduro interpreta como un intento para sacarlo del poder.

El pasado miércoles, Estados Unidos interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera, frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del Departamento de Guerra con la Guardia Costera estadounidense.

El buque fue incautado por orden de un juez del país norteamericano, debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, pero que en esta ocasión transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, según dijo el Gobierno venezolano, que no precisó el país de destino.

La Casa Blanca indicó el miércoles que el Skipper está sometido a “un proceso de decomiso” y sería trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.

El presidente Donald Trump dio este miércoles 10 de diciembre una nueva vuelta de tuerca en su presión contra Venezuela al incautar un petrolero utilizado por Caracas y Teherán para transportar petróleo a pesar de las sanciones internacionales. (AFP)
