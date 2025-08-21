Maduro llama a un alistamiento el fin de semana en Venezuela para hacer frente a “amenazas” de EE.UU.

El líder chavista, Nicolás Maduro, saludando a miembros de la Milicia Bolivariana, en Caracas, Venezuela, el 21 de agosto de 2025. (Foto del Palacio de Miraflores / EFE)
El líder chavista, Nicolás Maduro, saludando a miembros de la Milicia Bolivariana, en Caracas, Venezuela, el 21 de agosto de 2025. (Foto del Palacio de Miraflores / EFE)
El líder chavista, , llamó este jueves a la milicia, los reservistas y a “todo el pueblo” a un alistamiento el fin de semana para hacer frente a las “amenazas” de .

La convocatoria se produce después de que la Casa Blanca aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y lanzara una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

MIRA AQUÍ: Estados Unidos despliega buques de guerra y miles de militares cerca de Venezuela mientras Maduro hace un llamado a las milicias a estar “preparadas, activadas y armadas”: ¿Qué se espera?

He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento (...) para decirle al imperialismo: ¡Basta de tus amenazas! ¡Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz!”, dijo Maduro durante un acto de condecoraciones de milicianos.

Las jornadas se realizarán en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales y de las “bases populares de defensa integral”, añadió el mandatario que ya había anunciado el lunes un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en el país.

Maduro también indicó que se reunirá con “todo el sistema defensivo nacional” para ajustar planes.

Según una fuente vinculada a la operación antinarcóticos de Estados Unidos, tres buques de guerra fueron enviados a aguas del mar Caribe próximas a Venezuela.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Qué es la Milicia Bolivariana activada por Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela?

La prensa estadounidense reportó que Washington también planeaba enviar unos 4.000 marines.

Washington desconoce las dos últimas reelecciones presidenciales de Maduro y le acusa de encabezar el llamado Cártel de los Soles, al que considera una organización criminal.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

