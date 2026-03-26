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Personas participan en una manifestación en apoyo al derrocado líder de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, Venezuela, el 26 de marzo de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Personas participan en una manifestación en apoyo al derrocado líder de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, Venezuela, el 26 de marzo de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Por Agencia AFP

María llora sin consuelo en una plaza de Caracas ante la pantalla gigante que proyecta la audiencia de Nicolás Maduro el jueves en un tribunal en Nueva York. “Es inocente”, reclama por el derrocado presidente venezolano acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

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