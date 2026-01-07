Foto de archivo de la opositora venezolana Maria Corina Machado. Foto: EFE/ Rayner Peña R.
Foto de archivo de la opositora venezolana Maria Corina Machado. Foto: EFE/ Rayner Peña R.
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Machado afirma que su coalición está lista y dispuesta para liderar Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Machado afirma que su coalición está lista y dispuesta para liderar Venezuela

Machado afirma que su coalición está lista y dispuesta para liderar Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La líder opositora venezolana, , aseguró que su coalición política “debería liderar Venezuela” tras la captura del mandatario del país, , y su traslado a Estados Unidos.

“Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo”, dijo Machado en una entrevista con el canal estadounidense CBS al referirse a los interrogantes que se abren en el país tras la caída de Maduro.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Machado, exlegisladora, ganó las primarias para competir contra Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024. El gobierno le prohibió presentarse, pero el diplomático retirado Edmundo González la sustituyó.

PUEDES VER: Maduro y su esposa sufrieron heridas al intentar huir de las fuerzas estadounidenses

Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como ganador de los comicios después de que el Ejecutivo de Maduro fuera acusado de manipular el recuento de votos.

Durante la entrevista con CBS, Machado recalcó que “el pueblo de Venezuela ya ha elegido” quién debería asumir el gobierno de Caracas ahora que Maduro ha dejado el poder.

Al preguntarle si eso significa que ella Machado respondió: “Absolutamente, sí”, señalando que su coalición tiene como presidente electo a González.

El candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado asisten a un mitin de campaña en Maracaibo, el 23 de julio de 2024. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP).
El candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado asisten a un mitin de campaña en Maracaibo, el 23 de julio de 2024. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP).
/ RAUL ARBOLEDA

“Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado”, reiteró.

Aún no está claro si González o Machado podrían regresar a Venezuela para ayudar a liderar el país.

La vicepresidenta elegida personalmente por Maduro, , es actualmente la presidenta interina de Venezuela y, sobre ella, Machado declaró a CBS News que “no es nada moderada” y que “nadie confía en ella”, citando el papel clave que desempeñó en el régimen de Maduro.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC