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Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado mandatario de Venezuela Nicolás Maduro (en pantalla), asiste a una manifestación en Caracas el 26 de marzo de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado mandatario de Venezuela Nicolás Maduro (en pantalla), asiste a una manifestación en Caracas el 26 de marzo de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Agencia AFP

“Todos pensábamos que ese día iba a morir”, afirma el hijo de Nicolás Maduro al rememorar la incursión militar estadounidense del 3 de enero que depuso al entonces mandatario venezolano, en una entrevista al diario español El País publicada este domingo.

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