Fotografía cedida por Palacio de Miraflores que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un acto de gobierno este lunes, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Palacio De Miraflores
Maduro pide crear aplicación para que la gente reporte “todo lo que ve, todo lo que oye”
Maduro pide crear aplicación para que la gente reporte “todo lo que ve, todo lo que oye”

Maduro pide crear aplicación para que la gente reporte “todo lo que ve, todo lo que oye”

El presidente de Venezuela, , pidió este lunes crear una aplicación en la que participe la para que el pueblo pueda reportar las 24 horas del día “todo lo que ve, todo lo que oye”.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario indicó que esta aplicación se debe desarrollar dentro del sistema VenApp, una red social creada en 2022 con el objetivo de recibir denuncias sobre problemas cotidianos dentro de las comunidades, como fallas en los servicios públicos.

Trump dice que Maduro le ha ofrecido "de todo" porque no quiere "meterse" con Estados Unidos

Maduro dijo que, además de la FANB, deben participar en la creación de esta aplicación las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral.

“Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento, lo tenemos todo, la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales miliciana, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas, y muchas otras cosas”, añadió.

Amnistía Internacional denunció en agosto del año pasado que el presidente Maduro alentó entonces a denunciar a través de la aplicación VenApp a “los manifestantes que cuestionan su reelección”.

Nicolás Maduro habla durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, Venezuela, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP).
“Al parecer, , se ha reacondicionado con una funcionalidad adicional que permite a quienes la utilizan denunciar a manifestantes”, indicó la organización en un informe publicado el año pasado.

La nueva propuesta del mandatario se da en medio de la creciente tensión con Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, cerca de las aguas del país, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, mientras Caracas asegura que se trata de una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen” y “apropiarse” de los recursos del país, como el petróleo.

