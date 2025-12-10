Fotografía cedida por Prensa Miraflores que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando en un acto de gobierno, en Caracas. Foto: EFE/ Prensa Miraflores
Agencia EFE
Maduro pide estar preparados para "partirle los dientes" a EE.UU. si "hiciera falta"
El presidente de Venezuela, , pidió este miércoles a los campesinos y pescadores del país estar preparados para “partirle los dientes” a Estados Unidos, que mantiene un bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas califica de “amenaza”.

“Las mismas manos productivas que tenemos son las manos que agarran los fusiles, los tanques, los misiles para defender esta tierra sagrada de cualquier imperio invasor, de cualquier imperio agresor”, dijo el mandatario en una marcha por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, en Caracas.

Maduro dijo que en estos tiempos hay que estar como “guerreros”, trabajando, produciendo, construyendo, con el país funcionando y “preparados para partirles los dientes al imperio norteamericano, si hiciera falta”.

“Es de hacer notar que se ha levantado un poderoso movimiento de opinión pública en el mundo de rechazo a la ”, añadió.

La movilización en Caracas coincidió con la entrega, en Oslo, del Premio Nobel de Paz a la líder opositora venezolana , ausente de la ceremonia, pero quien después de 11 meses de permanecer en la clandestinidad en su país es esperada en la capital noruega.

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, , anunció que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, elevando la tensión entre Washington y Caracas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso durante una marcha este miércoles, en Caracas. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

La agencia Bloomberg había informado primero en exclusiva, citando a fuentes conocedoras del caso, que un petrolero sancionado por Estados Unidos había sido confiscado por Washington frente a las costas de Venezuela.

La estadounidense Chevron trabaja en tareas de perforación con la estatal venezolana Pdvsa amparada con una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones.

La Administración de Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico como supuesto líder del Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de y en el Pacífico, en hechos en los que han fallecido más de 80 tripulantes.

Trump ha prometido en varias ocasiones que “pronto” comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras que s y alistarse en milicias ciudadanas.

