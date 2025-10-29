El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una fotografía del 15 de octubre de 2025. Foto: EFE
Maduro pide quitar nacionalidad a quien “se sume” a una invasión extranjera en Venezuela
Maduro pide quitar nacionalidad a quien “se sume” a una invasión extranjera en Venezuela

El presidente de Venezuela, , informó este miércoles que ha solicitado al una “consideración constitucional” para quitar la nacionalidad a todo “vendepatria” que “se sume a un ejército extranjero imperialista para invadir” al país, de lo que acusa al opositor Leopoldo López.

Maduro acusó a López de estar “pidiendo que el ejército ‘gringo’ (estadounidense) se meta” en Venezuela, en un contexto marcado por el cerca de la nación petrolera, región donde se prevé que llegue en los próximos días el portaaviones más moderno e importante del país norteamericano.

PUEDES VER: El portaaviones más grande del mundo y los bombarderos estratégicos que ponen a Venezuela en tensión máxima

En un acto transmitido por el canal estatal VTV, el mandatario explicó que el objetivo de su solicitud es que el Supremo “autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y , de acuerdo a la ley y a la Constitución”, a quien se preste a una invasión.

El jefe de Estado dijo basar su solicitud en el artículo 130 de la Constitución, el cual señala que los venezolanos “tienen el deber de honrar y defender a la patria”, así como de “resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.

No obstante, la Constitución, en su artículo 35, establece que los venezolanos por nacimiento “no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad”, y solo la concedida por naturalización podrá ser revocada, mediante sentencia judicial.

Según informó el fin de semana la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el mandatario presentó el pasado viernes un recurso ante el TSJ para , al acusarlo de pedir una “invasión militar”, además de hacer “promoción permanente del bloqueo económico” y un “llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros”.

Además, Rodríguez anunció que se procedería “de inmediato” a la anulación del pasaporte del opositor, exiliado en Madrid desde 2020.

El opositor venezolano, Leopoldo López, tilda de "arbitrariedad" la intención de Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad venezolana. (Javier SORIANO / Juan BARRETO / AFP)
El opositor venezolano, Leopoldo López, tilda de "arbitrariedad" la intención de Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad venezolana. (Javier SORIANO / Juan BARRETO / AFP)

En respuesta, López dijo: “ por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad”.

El opositor, quien indicó que él sería “el primer ciudadano nacido en Venezuela” al que se le aplicaría este tipo de medida, dijo a EFE que el líder chavista está “arrinconado” y quiere poner un “dique de amenaza” a quienes apoyan la libertad en su país.

Por su parte, el partido de López, Voluntad Popular (VP), consideró que la intención del Gobierno “copia los patrones represivos de las dictaduras de Cuba y de Nicaragua”.

La se hizo luego de que López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la “presión” de EE.UU..

