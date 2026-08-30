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Resumen

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Publican fotos de Nicolás Maduro en redes sociales tras acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. (@NicolasMaduro / X).
Publican fotos de Nicolás Maduro en redes sociales tras acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. (@NicolasMaduro / X).
Por Agencia EFE

Supuestas fotografías de Nicolás Maduro fueron publicadas este domingo en las redes sociales del depuesto presidente como un pequeño “regalo de amor y esperanza”, días después de que los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos anunciaran un acuerdo que da a Washington el control de más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

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