"Quiero a Venezuela, pero no con ese presidente", dice efusivo Geirbenzon Reyes, un inmigrante venezolano que conversaba junto a otros compatriotas en la Plaza San Martín, en el Centro de Lima, sobre el segundo Gobierno de Nicolás Maduro, que empezará este jueves 10 de enero con miras al 2025.

"Deberíamos mandarle una bomba", agregan sus amigos entre risas con una determinación que hasta convence.

El rechazo, por lo menos en el Perú, es generalizado.

"Con toda la delincuencia que hay, nosotros creemos que Maduro seguirá en el poder hasta el 2025", menciona otra venezolana que se encontraba en las afueras de la sede de Migraciones en el distrito de Breña y que al enterarse de que el mandatario venezolano tomará posesión este jueves gritó arengas "contra la dictadura".

"Nos tenemos que unir porque si no, nos vamos a quedar con una dictadura por el resto de nuestras vidas", dice una joven venezolana al enterarse de que Nicolás Maduro seguirá en el poder hasta el 2025.

Pese a las sanciones de la comunidad internacional, al rechazo expreso de sus ciudadanos y a las advertencias de la oposición venezolana, todo apunta a que el presidente Nicolás Maduro no declinará en su decisión de ser envestido para un segundo sexenio hasta el 2025.

--- No hay solución ---

La toma de mando de Nicolás Maduro por segunda vez ha enervado la ira de muchos venezolanos que producto de la aguda crisis política, social y económica que vive el país decidieron migrar a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, entre otros países.

"Gracias a Dios y a la virgen, acá han sido muy receptivos con nosotros, nos han abierto las puertas, pero definitivamente para nosotros ese señor es completamente ilegítimo", comenta Anís Díaz, una mujer venezolana que también hacía cola junto a unos amigos en la sede de Migraciones para realizar los trámites que necesita para regularizar su nueva vida en el Perú.

"Nosotros no lo queremos", dice mientras que sus amigos se muestran a favor de lo que dice esta mujer.

"No tiene temor de Dios", agrega otra mujer que escuchó a Anís.

Un hombre con el tatuaje de una máscara de gas mira a lo lejos el reclamo de sus compatriotas y dice:

"Si no hay intervención, Venezuela correrá el mismo riesgo que Cuba. Mi abuela fugó de Cuba y mira, tantos años de revolución y no vuelve porque no habían sacado al presidente, si no sacan a Maduro nosotros no vamos a regresar".

"Los dictadores salen a la fuerza, lamentablemente", menciona Rafael López, un venezolano que tiene tatuado una máscara de gas en su brazo que simboliza la resistencia.

En vano fueron los esfuerzos de la comunidad internacional, del Grupo de Lima, de Estados Unidos, de la Unión Europea y de otros más para frenar a Maduro de este nuevo mandato que muchos gobiernos califican de "ilegítimo".

"Los dictadores salen a la fuerza, lamentablemente", agrega el venezolano tatuado identificado como Rafael López. "Los militares deben apegarse a la Constitución y sacar a Maduro".

--- Llamado a la resistencia ---

Si bien millones de venezolanos salieron de su país hartos de la situación en la que está el país, otros aún viven allá y tendrán que lidiar con un segundo Gobierno de Nicolás Maduro hasta el 2025.

"Sigan en la lucha, no hay que perder las esperanzas. No debemos acatar todas las cosas a las que el Gobierno llama, porque Maduro no va a salir por medio de votaciones", dice una venezolana al ser preguntada sobre un mensaje para los que aún viven en Venezuela.

"¡Desde acá tenemos que hacer algo, a dónde es que hay que ir para decirle a ese desgraciado que no estamos a favor, que nos vea que estamos trabajando!", grita otra mujer.

El martes 8 el ejército prometió lealtad absoluta al mandatario luego de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra Venezuela. (AFP).

"Las Fuerzas Armadas de Venezuela ya deberían darle un pare a la situación. Falta una autoridad venezolana que se pronuncie y que el pueblo lo apoye", agrega otro.

Pero parece que algunos ya perdieron la esperanza.

"La única solución es confiar en Dios y salir del país. Emigrar es la única opción que tenemos", dice la joven venezolana Erneibeth Quintero a sus compatriotas que viven aún en el país.

"Que se vayan de Venezuela, que busquen una oportunidad en Colombia, Ecuador, Perú o para cualquier otro lado", concuerda Geirbenzon.

--- Semana agitada ---

Venezuela tuvo una semana agitada producto de la toma de mando del segundo Gobierno de Nicolás Maduro.

El viernes 4 de enero, el Grupo de Lima --que se creó por iniciativa del Perú en el 2017 para restablecer el orden democrático en Venezuela-- pidió a Nicolás Maduro no asumir su segundo mandato y transferirle el poder a la Asamblea Nacional. En respuesta, Nicolás Maduro dijo que el Grupo de Lima estaba alentando un golpe de Estado contra él.

El sábado 5, como estaba programado, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró ilegítimo el segundo mandato de Nicolás Maduro y además nombró a su nuevo presidente, Juan Guaidó, quien fue calificado por el mandatario chavista como un “títere” y “agente gringo”.

El Parlamento nombró a su nuevo presidente, Juan Guaidó, quien fue calificado por el mandatario chavista como un “títere” y “agente gringo”. (AFP)

El domingo 6, el magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, Christian Zerpa, huyó a Estados Unidos para “desconocer de una u otra forma el Gobierno de Nicolás Maduro" y contarlo todo.

El lunes 7 de enero, el Perú anunció que los miembros del Gobierno chavista no podrían ingresar al país. El martes 8 el ejército prometió lealtad absoluta al mandatario luego de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra Venezuela.



Venezuela vive una grave crisis en casi todos los sentidos. Nadie sabe hasta cuándo durará la grave situación, pero lo que sí se sabe es que la mayoría de venezolanos no aprueba que Nicolás Maduro continúe en el poder un segundo más.