Maduro no renunciará y promete arreglar la economía si Trump saca manos de Venezuela

En una entrevista con la agencia The Associated Press, Maduro denunció que las sanciones de EE.UU. son las que provocaron las penurias de los venezolanos y afirmó que su canciller se reunió en secreto en Nueva York con el enviado especial de Washington para Venezuela

Nicolás Maduro afirmó que no renunciará y culpó de la crisis en Venezuela a Estados Unidos. (Foto: Reuters) Reuters