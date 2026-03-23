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Este boceto en la sala del tribunal muestra al depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal de Nueva York. (AFP).
Este boceto en la sala del tribunal muestra al depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal de Nueva York. (AFP).
/ JANE ROSENBERG
Por Agencia AFP

Nicolás Maduro se ejercita a diario en una cárcel federal en Nueva York a la espera de su próxima audiencia en un juicio por narcotráfico, dijo el lunes su hijo durante una marcha en Caracas para reclamar la liberación.

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