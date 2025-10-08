El líder chavista, Nicolás Maduro, hablando durante el vigésimo aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), en Caracas, Venezuela, el 26 de septiembre de 2025. (Foto del Palacio de Miraflores / EFE)
El líder chavista, Nicolás Maduro, hablando durante el vigésimo aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), en Caracas, Venezuela, el 26 de septiembre de 2025.
Nicolás Maduro: "Si los 'gringos' atacan Venezuela, responderemos"
Nicolás Maduro: “Si los ‘gringos’ atacan Venezuela, responderemos”

Nicolás Maduro: “Si los ‘gringos’ atacan Venezuela, responderemos”

El líder chavista, , aseguró este miércoles que su país está cada vez más preparado para defenderse de , a cuyo Gobierno acusó de querer “”, por lo que expresó: “Si los ‘gringos’ atacan, responderemos”.

Si los ‘gringos’ amenazan, más trabajamos; si los ‘gringos’ atacan, responderemos, pero el trabajo nada lo para, el trabajo por la patria, el trabajo por la salud del pueblo, por la educación, por la vida del pueblo”, expresó en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

MIRA AQUÍ: ¿Estados Unidos alista una acción militar en Venezuela?: opinión secreta sobre los cárteles da unas pistas

EE.UU. mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combatir el presunto narcotráfico procedente de Venezuela, pero Maduro, como reiteró este miércoles, insiste en que se trata de un intento para propiciar un “cambio de régimen” e imponer un “gobierno títere”.

El líder del chavismo aseveró que los venezolanos están “cada vez más preparados para defender el suelo sagrado de Venezuela” de un “imperio ‘gringo’” que, dijo, “no tiene razón” y busca “robarse el petróleo, el gas y el oro”.

Pero le tenemos noticias al imperio norteamericano: ese petróleo, ese gas, ese oro, esta tierra y este pueblo seguirá siendo de los venezolanos y las venezolanas y jamás permitiremos que nuestra patria sea vulnerada ni tocada, jamás”, expresó Maduro, quien afirmó que, cuando “la patria lo llame”, hay que “tomar el fusil” para defenderla.

El mandatario también anunció que se activarán “sorpresivamente” las denominadas zonas de defensa integral en todo el territorio, como se hizo este miércoles en los estados La Guaira y Carabobo, ubicados en el norte del país, frente al mar Caribe.

¿Allí qué se probó? Todos los equipos, todo el mundo en situación activado, protegiendo lo que hay que proteger y sacando lo que hay que sacar y apuntando a donde hay que apuntar. ¿Somos un pueblo de paz? Sí. ¿Queremos paz? Sí, pero la paz se gana. Si usted quiere paz, prepárese para defenderla”, agregó.

MÁS INFORMACIÓN: Venezuela comienza ejercicio del “Plan Independencia 200” en estados Carabobo y La Guaira, frente al Caribe

Venezuela activó este miércoles en ambas regiones el ‘Plan Independencia 200’, anunciado en septiembre pasado, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval en aguas próximas a la nación sudamericana.

Posteriormente, el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, indicó que el país realiza ejercicios sobre la hipótesis de una “agresión militar” de EE.UU.

Al respecto, el ministro aclaró que no quiere producir “alarmismo”, sino “imprimir realismo a la situación”, luego de mencionar la “irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano”.

