El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, habló el domingo sobre la crisis política por la que atraviesa el Perú y en tono de burla ofreció enviar al líder opositor y presidente encargado Juan Guaidó para que se “autoproclame presidente”.

"Parece que nadie quiere asumir la presidencia allá. Nosotros podemos agarrar un avión y mandarle a Guaidó para que asuma la presidencia y se autoproclame presidente del Perú. ¿Qué les parece? Se los propongo. Mandamos a Guaidó para que cumpla su sueño y entre a un palacio presidencial, ¿les parece que se autoproclame allá?”, bromeó Maduro mientras comentaba sobre la renuncia de Manuel Merino y las manifestaciones callejeras.

Maduro también dijo que admira la valentía del pueblo peruano que salió a las calles para “oponerse a la última maniobra de la oligarquía” y dijo que los manifestantes no protestan por la destitución de Martín Vizcarra, sino por Perú y lograron la renuncia de Merino “que se autoproclamó presidente”.

En otra parte de su alocución, Maduro criticó el silencio del Grupo de Lima ante la crisis que atraviesa Perú.

“Yo me pregunto, ¿dónde está el Grupo de Lima que no apoya al pueblo de Lima? ¿Dónde está el Grupo de Lima que no dice nada por los derechos humanos del pueblo de Perú? ¿Dónde está el Grupo de Lima? ¿Por qué se queda callado el Grupo de Lima?”.

“Nuestro saludo solidario con el pueblo y la juventud del Perú que en las calles está luchando por democracia verdadera, por sus derechos sociales, por sus derechos económicos, por sus derechos humanos. ¡Todo nuestro apoyo al pueblo de Perú en este momento histórico de despertar buscando un nuevo tiempo!”, dijo.

La vacancia de Martín Vizcarra de la Presidencia del Perú y la posterior asunción del Poder Ejecutivo por parte del presidente del Congreso, Manuel Merino, provocaron una fuerte reacción ciudadana que fue respondida con una violenta represión del Gobierno peruano contra las manifestaciones que el sábado dejaron, al menos, dos muertos y más de 100 heridos.

Tras estos sucesos, el presidente provisional de Perú, Manuel Merino, no pudo resistir más su endeble mandato y renunció este domingo al cargo que había asumido hacía solo cinco días.

