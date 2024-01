El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien la mayoría de observadores y partidarios ven como candidato a un tercer mandato en 2024, insistió este lunes en una entrevista televisada que no sabe si competirá en esos comicios.

LEE MÁS | Novocherkassk: el gran golpe de Ucrania a la Flota del Mar Negro de Rusia

“Es prematuro todavía. Apenas el año empieza. Solo Dios sabe... No Diosdado (Cabello), Dios. Esperemos que se definan los escenarios electorales (...), estoy seguro que, con la bendición de Dios, tomaremos la mejor decisión”, dijo Maduro al canal Telesur, en un juego de palabras entre Dios y el nombre del exvicepresidente Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo.

Cabello, actual vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ya ha dicho en varias ocasiones que ese movimiento político considera a Maduro como su candidato.

Se espera que en una fecha por fijar en el segundo semestre de 2024, el aspirante oficialista se enfrente a la exdiputada María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición y logró aglutinar a la mayoría de sus figuras.

MIRA AQUÍ | Machado pide a venezolanos crear comandos de campaña para elecciones presidenciales

Sobre Machado pesa actualmente una inhabilitación política, si bien la líder ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia en el marco de las negociaciones entre gobierno y oposición.

Machado fue sancionada con 15 años de inelegibilidad por supuesta corrupción y traición a la patria luego de haber apoyado las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela.

Washington ha reiterado que la cancelación de la inhabilidad de Machado es una de las condiciones para el levantamiento definitivo de las sanciones.

Durante la entrevista, Maduro también aseguró que el empresario Alex Saab, liberado por Estados Unidos antes de Navidad, no es su “testaferro”, como señala Washington.

“¡Jamás he tenido un testaferro! Jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior. Jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida, jamás...”, señaló. “Mis relaciones con los empresarios nacionales e internacionales han sido y son relaciones de trabajo por el país”.

Saab, hombre clave de Maduro y descrito como el cerebro de las transacciones financieras de Venezuela en el exterior, está acusado por la justicia estadounidense de montar un sistema de desvío de ayuda alimentaria en beneficio de Maduro y su gobierno.

Fue liberado a principios de diciembre en un canje de prisioneros con Caracas, luego de ser detenido en junio de 2020 durante una escala técnica en Cabo Verde y extraditado en octubre de 2021 a Estados Unidos, donde fue acusado por blanqueo.

- Esequibo -

Maduro se refirió, además, a la disputa territorial por el Esequibo con la vecina Guyana: “Estamos pasando por un momento de turbulencia. Porque Guyana actúa no como la República Cooperativa de Guyana, Guyana está actuando como la ‘Guyana británica’, aceptando que una nave de guerra vaya hasta sus costas y desde sus costas amenace a Venezuela”.

Venezuela lanzó a finales de diciembre ejercicios militares con más de 5.000 soldados cerca de la frontera, tras anunciarse la llegada de un buque de guerra británico a aguas guyanesas.

Las tensiones entre Caracas y Georgetown aumentaron después de que Guyana lanzara licitaciones petrolíferas en septiembre y Venezuela celebrara un referendo en respuesta a una propuesta de anexión del Esequibo, territorio de 160.000 km2 rico en petróleo y recursos naturales administrado por Georgetown y reclamado por Venezuela.

El presidente Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, se comprometieron en una reunión el 14 de diciembre a no utilizar la fuerza, pero ambos países se han mantenido firmes.