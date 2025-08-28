El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres; y el líder chavista, Nicolás Maduro. (Fotos de Yuichi YAMAZAKI / Juan BARRETO / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Maduro solicita a Guterres instar a EE.UU. a cesar sus “acciones hostiles” contra Venezuela
Maduro solicita a Guterres instar a EE.UU. a cesar sus “acciones hostiles” contra Venezuela

Maduro solicita a Guterres instar a EE.UU. a cesar sus “acciones hostiles” contra Venezuela

El líder chavista, , pidió al secretario general de la ONU, , interceder para que el Gobierno de , que ha planteado maniobras militares en el para combatir el narcotráfico, cese sus “acciones hostiles” contra , según una carta difundida este jueves.

Solicito que usted, en el marco de las competencias que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, asuma la defensa activa de sus valores y principios fundamentales, instando al Gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin a estas acciones hostiles y a respetar plenamente la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de la República Bolivariana de Venezuela”, señala la misiva, compartida en Telegram por el canciller venezolano, Yván Gil.

MIRA AQUÍ: El poderoso submarino nuclear que Estados Unidos sumó a su flota militar enviada cerca de Venezuela

En el escrito, Maduro expresó su “profunda preocupación” por lo que considera una “escalada” de las “agresiones” por parte de EE.UU., de las que, dijo, su país ha sido “objeto” desde “hace años”.

Hoy, esa agresión ha escalado hacia un plano más peligroso: el despliegue militar en el Caribe de fuerzas navales y aéreas estadounidenses, incluyendo destructores y un crucero lanzamisiles, así como la presencia de un submarino nuclear de ataque rápido”, agregó.

A juicio de Maduro, “La humanidad” y la ONUno pueden permitirse que, en pleno siglo XXI, resurjan políticas de fuerza que pongan en riesgo la paz y la seguridad internacionales”.

Este jueves, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, se reunió con Guterres para trasladarle su visión sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de aguas territoriales de Caracas, y pedirle que se pronuncie públicamente al respecto.

MÁS INFORMACIÓN: Petro dice que pidió militarizar la frontera entre Colombia y Venezuela para enfrentar “la mafia”

Más temprano, la Casa Blanca subrayó que muchos países latinoamericanos apoyan la iniciativa militar de EE.UU. en la región que, según defiende Washington, tiene como fin luchar contra el flujo de drogas hacia su territorio.

El régimen de Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo. Es el líder fugitivo de este cártel. Ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas a nuestro país”, reiteró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

