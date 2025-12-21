El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando en Caracas, el 17 de diciembre de 2025. (Palacio de Miraflores / EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

Maduro califica de "piratería de corsarios" la confiscación de petroleros por parte de Estados Unidos
El líder chavista de , , tachó este domingo de “piratería de corsarios” la confiscación de petroleros por parte de , que hoy interceptó un tercer buque cerca del país sudamericano, según medios, como parte de su despliegue militar en el mar .

En un mensaje en su canal de Telegram, Maduro habló en general y no se refirió a las dos confiscaciones efectuadas este fin de semana por EE.UU., que el sábado incautó un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba “crudo sancionado” dentro de la “flota fantasma” venezolana.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Estados Unidos intercepta un tercer petrolero cerca de Venezuela, según medios

El líder chavista señaló que su país “tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros”.

Sin embargo, aseguró que están “preparados para acelerar la marcha de la revolución profunda”, en alusión al movimiento y proyecto político del chavismo.

EE.UU. interceptó este domingo a un tercer petrolero, cuyo estado es desconocido y no está claro aún si transportaba crudo venezolano, según confirmó un funcionario estadounidense citado por la cadena CNN.

Consultados por EFE, el Pentágono y la Guardia Costera refirieron todas las preguntas sobre la operación a la Casa Blanca, que de momento no ha corroborado los reportes sobre la acción en curso.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó el sábado sobre la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que según la Casa Blanca, se trataba de un buque con “bandera falsa” parte de “la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro”.

La portavoz adjunta de la Administración, Anna Kelly, insistió en que el navío “transportaba petróleo de (la estatal venezolana) PDVSA, empresa sancionada”, ante los reportes de que el tanquero confiscado no forma parte de la lista de negra de EE.UU.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Trump declaró la guerra a Venezuela? Lo que implica el bloqueo petrolero de EE.UU. que pone a Maduro al límite

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Días después, Trump anunció un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre el Gobierno de Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Caracas rechazó las dos primeras incautaciones como un “robo” e insiste en que ejercerá “todas las acciones correspondientes” contra los que tacha de actos de “piratería”.

La actual relación de Estados Unidos con Venezuela “es intolerable” y debe cambiar, y “nada impedirá” a las fuerzas desplegada en el Caribe aplicar el bloqueo contra petroleros sancionados, aseguró este viernes 19 de diciembre el secretario de Estado, Marco Rubio. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

