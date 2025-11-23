Autoridades de Venezuela manifiestan lealtad y respaldo a Nicolás Maduro en su cumpleaños

Autoridades gubernamentales venezolanas manifestaron este domingo lealtad y respaldo al líder chavista Nicolás Maduro, quien cumple hoy 63 años, en medio de las tensiones militares con Estados Unidos y un día antes de la anunciada designación del Cártel de los Soles como terrorista, una organización supuestamente liderada por la cúpula del chavismo y vinculada al narcotráfico.

En su canal de Telegram, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, consideró a Maduro como un “líder social, pensador político, hombre de resistencia y esperanza”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“En este día de su cumpleaños, más que celebrarlo, debemos agradecerle por haber dedicado su vida a la defensa de la dignidad y la independencia de Venezuela”, subrayó Ñáñez.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se refirió a Maduro como “vencedor de mil batallas” y, en la misma línea, el canciller Yván Gil resaltó la “visión de un mundo más justo” del líder chavista “a pesar de la arremetida de agresiones imperialistas”.

“Le deseamos salud, fortaleza y éxitos en la noble tarea de seguir construyendo una Venezuela soberana y próspera”, expresó Gil.

A la felicitación de cumpleaños se sumaron el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, así como la Policía Nacional Bolivariana, la Armada, la Contraloría General y otras instituciones.

MÁS INFORMACIÓN: Ningún vuelo saldrá de Madrid a Venezuela el lunes tras la alerta de Estados Unidos

El sábado, el Gobierno venezolano compartió misivas de los presidentes de Rusia, China, Cuba, Nicaragua y Bielorrusia, todos aliados de Venezuela, quienes ratificaron su apoyo a Maduro, en momentos en los que el líder chavista denuncia como “amenaza” el despliegue aeronaval de EE.UU. en el mar Caribe.

El Gobierno venezolano cree que el despliegue de EE.UU. es un intento para propiciar un cambio de régimen y sacar del poder a Maduro, a quien Washington acusa de liderar el llamado Cártel de los Soles.

El chavismo, por su parte, considera que esta organización es un “invento” y niega las acusaciones de narcotráfico por parte de Estados Unidos.

VIDEO RECOMENDADO

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes 21 de noviembre a los estudiantes de su país a conectarse con los movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que "paren la guerra", en medio de las tensiones entre Caracas y la Administración de Donald Trump a raíz del despliegue militar norteamericano en el mar Caribe. (EFE)