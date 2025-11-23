Autoridades de Venezuela manifiestan lealtad y respaldo a Nicolás Maduro en su cumpleaños

Escucha la noticia
Autoridades de Venezuela manifiestan lealtad y respaldo a Nicolás Maduro en su cumpleañosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Autoridades gubernamentales venezolanas manifestaron este domingo lealtad y respaldo al líder chavista Nicolás Maduro, quien cumple hoy 63 años, en medio de las tensiones militares con Estados Unidos y un día antes de la anunciada designación del Cártel de los Soles como terrorista, una organización supuestamente liderada por la cúpula del chavismo y vinculada al narcotráfico.
En su canal de Telegram, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, consideró a Maduro como un “líder social, pensador político, hombre de resistencia y esperanza”.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: ¿Existe el Cártel de los Soles en Venezuela?: Esto se sabe de la organización designada como terrorista por EE.UU.
“En este día de su cumpleaños, más que celebrarlo, debemos agradecerle por haber dedicado su vida a la defensa de la dignidad y la independencia de Venezuela”, subrayó Ñáñez.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se refirió a Maduro como “vencedor de mil batallas” y, en la misma línea, el canciller Yván Gil resaltó la “visión de un mundo más justo” del líder chavista “a pesar de la arremetida de agresiones imperialistas”.
“Le deseamos salud, fortaleza y éxitos en la noble tarea de seguir construyendo una Venezuela soberana y próspera”, expresó Gil.
A la felicitación de cumpleaños se sumaron el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, así como la Policía Nacional Bolivariana, la Armada, la Contraloría General y otras instituciones.
MÁS INFORMACIÓN: Ningún vuelo saldrá de Madrid a Venezuela el lunes tras la alerta de Estados Unidos
El sábado, el Gobierno venezolano compartió misivas de los presidentes de Rusia, China, Cuba, Nicaragua y Bielorrusia, todos aliados de Venezuela, quienes ratificaron su apoyo a Maduro, en momentos en los que el líder chavista denuncia como “amenaza” el despliegue aeronaval de EE.UU. en el mar Caribe.
El Gobierno venezolano cree que el despliegue de EE.UU. es un intento para propiciar un cambio de régimen y sacar del poder a Maduro, a quien Washington acusa de liderar el llamado Cártel de los Soles.
El chavismo, por su parte, considera que esta organización es un “invento” y niega las acusaciones de narcotráfico por parte de Estados Unidos.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Estados Unidos y Ucrania hablan, sin los europeos, el plan de Trump para terminar la guerra
- Nigeria: 50 de los 300 estudiantes secuestrados en una escuela católica lograron escapar
- Líbano: al menos cinco muertos en un ataque israelí en Beirut contra el jefe de Estado Mayor de Hezbolá
- Trump acusa a Ucrania de mostrar “cero gratitud” por esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra
- Elecciones Honduras 2025: Tensión y denuncias de fraude a falta de una semana para los comicios
Contenido sugerido
Contenido GEC