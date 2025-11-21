Llegan a Venezuela 200 migrantes repatriados desde Estados Unidos, entre ellos cinco niños

Escucha la noticia
Llegan a Venezuela 200 migrantes repatriados desde Estados Unidos, entre ellos cinco niñosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Gobierno de Venezuela informó este viernes de la llegada de 200 venezolanos repatriados en un vuelo procedente de Phoenix, Estados Unidos.
En una publicación en Instagram, el Ministerio de Interior y Justicia indicó que en este vuelo había 163 hombres, 32 mujeres y cinco niños, quienes recibieron asistencia médica y social por parte de las diferentes instituciones del Estado.
Newsletter Vuelta al Mundo
Los migrantes fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado La Guaira (norte, cerca de Caracas).
La cartera de Estado recordó que este vuelo forma parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa gubernamental que facilita el retorno voluntario de migrantes.
LEE MÁS: EE.UU. recomienda “extremar la precaución” a aviones comerciales que sobrevuelen Venezuela
Además, señaló que hasta la fecha han regresado al país más de 17.000 personas, la mayoría desde Estados Unidos.
El miércoles, un grupo de 167 migrantes retornó a Venezuela en un avión también proveniente del estado de Arizona.
LEE MÁS: El Gobierno de Venezuela cree que EE.UU. quiere implantar un vasallaje en Latinoamérica
En octubre, el Ministerio de Interior y Justicia expresó el compromiso del Gobierno con el retorno de migrantes venezolanos provenientes de Estados Unidos, pese a lo que llamó “conflictos geopolíticos” con la Administración del presidente Donald Trump.
En enero pasado, Caracas y Washington, que no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación que se ha mantenido pese a las crecientes tensiones entre ambos Gobiernos a raíz de la presencia militar estadounidense cerca de las aguas venezolanas.
LEE MÁS: Maduro cambia el lenguaje y, en inglés, busca diálogo en medio de tensión con EE.UU.
Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “cerca de 7,9 millones de personas” han salido de Venezuela. La mayoría, afirma la organización, unos 6,7 millones de personas, ha sido acogida por otros países latinoamericanos y caribeños.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Caso Epstein: el giro de Trump y los escenarios que se abren ahora que el Congreso aprobó la publicación de los archivos
- Ecuador dijo “No” a las reformas de Noboa: ¿qué significa el resultado del referéndum y qué escenarios abren?
- Cómo fue el asesinato de Jamal Khashoggi, cuál fue el papel del príncipe Bin Salmán y por qué Trump dijo que “son cosas que pasan”
- Cómo Ucrania intentó capturar un avión ruso MiG-31K con el misil hipersónico Kinzhal y dirigirlo a una base de la OTAN
- Un botín de 6,7 millones de euros en coimas para el exnúmero dos de Pedro Sánchez: cómo el Caso Cerdán complica más al gobierno socialista español
Contenido sugerido
Contenido GEC