Venezuela: Ministro de Defensa denuncia asesinato a “sangre fría” de parte del equipo de seguridad de Maduro

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Venezuela: Ministro de Defensa denuncia asesinato a “sangre fría” de parte del equipo de seguridad de MaduroResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó este domingo la captura de Nicolás Maduro, que tachó como “cobarde secuestro” y afirmó, al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ocurrió “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad”.
Maduro fue capturado el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses tras ataques en Caracas y otras ciudades de Venezuela.
Newsletter Vuelta al Mundo
Información en desarrollo...
Contenido sugerido
Contenido GEC