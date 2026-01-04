Venezuela: Ministro de Defensa denuncia asesinato a “sangre fría” de parte del equipo de seguridad de Maduro

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó este domingo la captura de Nicolás Maduro, que tachó como “cobarde secuestro” y afirmó, al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ocurrió “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad”.

Maduro fue capturado el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses tras ataques en Caracas y otras ciudades de Venezuela.

Información en desarrollo...