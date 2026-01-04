El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, hablando durante un ejercicio militar en Caracas, el 23 de septiembre de 2025. (Miguel Gutiérrez / EFE)
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, hablando durante un ejercicio militar en Caracas, el 23 de septiembre de 2025. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIERREZ
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela: Ministro de Defensa denuncia asesinato a “sangre fría” de parte del equipo de seguridad de Maduro
Resumen de la noticia por IA
Venezuela: Ministro de Defensa denuncia asesinato a “sangre fría” de parte del equipo de seguridad de Maduro

Venezuela: Ministro de Defensa denuncia asesinato a “sangre fría” de parte del equipo de seguridad de Maduro

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó este domingo la captura de Nicolás Maduro, que tachó como “cobarde secuestro” y afirmó, al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ocurrió “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad”.

Maduro fue capturado el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses tras ataques en Caracas y otras ciudades de Venezuela.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC